Источник: "Роснефтегаз" не будет платить дивиденды за 2016 год из-за убытка

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. АО "Роснефтегаз" не будет платить дивиденды по итогам 2016 года в дополнение к выплаченным промежуточным в связи с убытком. Соответствующий проект директивы подготовлен и согласован Росимуществом и Минэнерго, сообщил ТАСС источник в финансово-экономическом блоке правительства РФ.

Источник ТАСС не уточнил срок, в течение которого будет выпущена директива.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющуюся в распоряжении издания пояснительную записку к проекту директивы написала, что такое решение связано с тем, что "Роснефтегаз", которому принадлежат акции "Газпрома" и "Роснефти", получил в прошлом году убыток в 90,4 млрд руб. Причина возникновения убытка не указывается. По данным издания, проект директивы сейчас находится на обсуждении в правительстве у вице-премьера Аркадия Дворковича.

Издание также отмечает, что "Роснефтегазу" принадлежит 50% плюс одна акция "Роснефти", около 11% акций "Газпрома" и 27,6% акций "Интер РАО". От них госкомпания в 2016 году получила в виде дивидендов 86,5 млрд руб. (из расчета владения 69,5% "Роснефти" до продажи части госпакета в конце 2016 года, сделка была закрыта в январе этого года), 20,6 млрд руб. и 0,5 млрд руб. соответственно (в целом - около 107,6 млрд руб.). При этом "Роснефтегаз" в прошлом году перечислил в бюджет в виде промежуточных дивидендов 717 млрд руб., основную часть составили поступления от продажи 19,5% акций "Роснефти" за 692,4 млрд руб. То есть без учета этой сделки "Роснефтегаз" в прошлом году выплатил в бюджет 24 млрд руб. в виде промежуточных дивидендов и еще 18 млрд руб. в виде дивидендов за 2015 год.

По данным газеты, сами по себе эти выплаты не объясняют возникновение годового убытка. В 2015 году чистая прибыль "Роснефтегаза" по российским стандартам бухучета составила 149,4 млрд руб.