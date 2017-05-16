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Завод Renault в Дуэ возобновил работу после атаки хакеров

Экономика и бизнес
16 мая, 10:56 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Остальные заводы компании возобновили работу во Франции и в других странах еще 15 мая

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ПАРИЖ, 16 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Крупнейший завод компании Renault, расположенный во французском городе Дуэ (север страны), возобновил работу после простоя, который был вызван атакой хакеров. Об этом представитель корпорации сообщил агентству France-Presse (AFP).

"Работа завода возобновлена сегодня в 05:18 (06:18 мск), нормально работают все цехи. Вчера на заводе проводились профилактические работы, чтобы защитить безопасность производственных мощностей. Проверка показала, что утечек информации не было", - сообщил представитель корпорации.

В понедельник производственный цикл на заводе Renault в Дуэ был прерван, 3,5 тыс. работников были переведены на режим частичной занятости или получили отгул.

"В результате простоя завод не выпустил 800 машин. Мы постараемся наверстать упущенное в ближайшие недели", - сказал представитель корпорации. На заводе выпускаются модели Talisman, Scnic и Espace. Предприятие в Дуэ последним из всех заводов Renault начало производство после атаки хакеров - остальные заводы возобновили работу во Франции и в других странах еще 15 мая.

О глобальной хакерской атаке на компьютеры более чем в 70 странах стало известно в минувшую пятницу. Хакеры заразили компьютеры вирусом-блокировщиком WannaCry (Wanna Decryptor), который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы.

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