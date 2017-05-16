Оргкомитет назвал программу ПМЭФ-2017 самой насыщенной за историю форумов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Программа 21-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет самой насыщенной по сравнению с прошлыми форумами, она уже сейчас включает 108 деловых мероприятий, сообщил на заседании оргкомитета форума советник президента РФ Антон Кобяков.

"Основная программа форума включает 108 деловых мероприятий. Это самая насыщенная программа из всех, которые были до сегодняшнего дня. В прошлом году на этот период у нас было 72 основных мероприятия", - сказал Кобяков.

Он отметил, что "в ходе дальнейшей работы над программой ряд сессий могут быть объединены, систематизированы по содержательному признаку". По его словам, 16 мая программа будет опубликована на сайте ПМЭФ-2017.

Кобяков рассказал, что официальная церемония открытия форума с участием высоких гостей состоится 1 июня, а "центральным мероприятием станет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и федерального канцлера Австрийской Республики Кристиана Керна, которое состоится 2 июня".

К работе по формированию программы были привлечены более 200 ведущих российских и зарубежных экспертов из Европы, Азии и США, сообщил он. В рамках форума пройдут сессии, посвященные тематикам ШОС, БРИКС, форум деловой двадцатки по международной торговле и инвестициям.

Зарегистрированы уже более 5 тыс. участников

Кобяков также сообщил, что участие в работе ПМЭФ подтвердили министры из 26 стран.

"В работе форума примут участие 39 иностранных министров из 26 стран, которые на сегодняшний день подтвердили свое участие, общее количество уже подтвердивших свое участие в системе регистрации составляет более 5 тыс. человек", - сказал советник президента РФ Антон Кобяков.

Он отметил, что темпы регистрации участников превышают показатели прошлого года на 15%. Всего в электронной системе зарегистрировались 66 стран.

Участие в ПМЭФ-2017, по словам Кобякова, подтвердили руководители 72 субъектов РФ, более 250 глав крупнейших иностранных компаний, свыше 700 глав российских компаний. От представителей СМИ поступило 2,5 тыс. заявок из 35 стран.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.