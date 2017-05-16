Mail.ru Group может лишиться 25 млн украинских пользователей из-за санкций

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Аудитория сервисов Mail.ru Group, попадающих под блокировку из-за украинских санкций, составляет около 25 млн пользователей, сообщила компания.

"Около 25 млн жителей Украины общаются на блокируемых платформах со своими друзьями в Украине и во всем мире; теперь они будут лишены этих связей", - говорится в заявлении Mail.ru Group.

При этом компания не будет корректировать прогнозы по финансовым планам из-за санкций, поскольку доля Украины в общем бизнесе компании невелика.

"Поскольку доля украинского бизнеса в структуре выручки Mail.Ru Group незначительна, мы не видим причин для корректировки наших финансовых планов, и продолжим активно развиваться на рынке в различных направлениях", - говорится в сообщении.

В Mail.ru Group заверили, что все обязательства перед сотрудниками, партнерами и клиентами на территории Украины будут исполняться в полном объеме.

По итогам I квартала 2017 года совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО выросла на 24,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 12,64 млрд руб. При этом чистая прибыль компании увеличилась на 25,4%, до 3,47 млрд руб.

Тогда в компании заявляли, что ожидают роста выручки по итогам всего 2017 года на 17-21%. В 2016 году совокупная сегментная выручка компании составила 42,75 млрд руб.

В заявлении Mail.ru Group также указывается, что на фоне сообщений о санкциях был зафиксирован "драматический рост трафика" входящих в группу соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Ранее во вторник Украина ввела санкции в отношении "ВКонтакте" и "Одноклассников", а также компаний Mail.ru Group, Яндекс и их сервисов. Как сообщила пресс-служба президента Петра Порошенко, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники".