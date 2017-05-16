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Греф: экономический рост РФ может позитивно сказаться на переговорах в рамках ПМЭФ

Экономика и бизнес
16 мая, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Он также рассчитывает, что в рамках ПМЭФ состоится "множество значимых встреч и переговоров", которые завершатся подписанием контрактов о конкретных инвестиционных проектах

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Глава Сбербанка Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф отметил рост активности зарубежных инвесторов в российской экономике и выразил надежду, что это отразится на подписании ряда договоров с потенциальными партнерами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 1 по 3 июня.

"Происходит восстановление российской экономики. В этом году мы надеемся на экономический рост, мы видим прирост активности, в том числе международных инвесторов. Россия возвращается в международную плоскость интересов", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

Он также рассчитывает, что в рамках ПМЭФ состоится "множество значимых встреч и переговоров", которые завершатся подписанием контрактов о конкретных инвестиционных проектах.

В свою очередь глава Внешэкономбанка Сергей Горьков в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что на сегодняшний день экономический рост России вызывает оптимизм у зарубежных партнеров. "Мы хотим добавить еще оптимизма. Мы добавим тем, что делаем конференцию по блокчейну, где соберем всех мировых лидеров по блокчейну. Мы считаем, что эта технология может существенно улучшить качество управления", - сказал Горьков.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт- Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны ПМЭФ.

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