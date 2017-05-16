Арбитраж рассмотрит иск "Татнефти" к Украине за потерю доли в "Укртатнафте" 20 июня

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отложил на 20 июня предварительное заседание по иску "Татнефти" к минюсту Украины о принудительном взыскании $144 млн за потерю доли в "Укртатнафте", передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Прошение украинской стороны отложить заседание на полгода суд не удовлетворил. "Суд счел целесообразным назначить судебное заседание на 20 июня 2017 года", - сказал судья.
В апреле "Татнефть" подала два ходатайства по этому делу: одно в Арбитражный суд Москвы, другое - в суд Лондона. В них компания требует принудительного исполнении решения от 29 июля 2014 года, вынесенного международным коммерческим арбитражом Парижа о взыскании с Украины в пользу "Татнефти" $122 млн плюс проценты. Аналогичное ходатайство было подано компанией в суд в США в конце марта.