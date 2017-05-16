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Строительные компании Китая теоретически могут быть привлечены к программе реновации

Экономика и бизнес
16 мая, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев отметил, что в Китае есть опыт массового и быстрого строительства многоэтажных домов

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Китайские строительные компании теоретически могут быть привлечены к программе реновации пятиэтажек. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

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"Теоретически строительные компании Китая могут быть привлечены к программе реновации. Но такой вопрос сейчас не стоит. Однако в Китае есть опыт массового и быстрого строительства многоэтажных домов", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном привлечении китайских строительных компаний к строительству нового жилья на месте снесенных пятиэтажек.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, итоги голосования будут подводиться с участием Общественной палаты города Москвы, под их контролем. В минувшую пятницу, 12 мая, глава города поддержал предложение Общественной палаты Москвы о создании штаба для контроля над программой сноса пятиэтажек в течение всего периода ее реализации.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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