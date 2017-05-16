Минфин: дефицит федерального бюджета в январе - апреле составил 1,9% ВВП

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ, по предварительной оценке, в январе - апреле 2017 года сократился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 511,09 млрд руб., или 1,9% ВВП. Это следует из материалов Минфина.
Дефицит федерального бюджета в январе - апреле 2016 года составлял 1,23 трлн руб., или 4,7% ВВП.
Расходы бюджета РФ в январе - апреле 2017 года составили 5,27 трлн руб., доходы - 4,76 трлн руб.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал возможным сокращение дефицита бюджета РФ до 2% ВВП в текущем году. При этом в бюджет на 2017 год заложен дефицит в 3,2%.