Google оплатила все административные штрафы в рамках антимонопольного расследования

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Компании Google Inc. и Google Ireland Limited оплатили оставшийся 1 млн рублей штрафа по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.
"Корпорация Google Inc. оплатила все административные штрафы, назначенные ФАС России в рамках антимонопольного расследования", - говорится в сообщении службы.
Два штрафа по 500 тыс. руб. каждый были назначены структурам американской корпорации по условиям заключенного в апреле мирового соглашения в деле Android. Американская корпорация пошла на уступки, сделав принадлежащую ей операционную систему свободной: теперь любые разработчики приложений для Android-устройств (например, "Яндекс" и Mail.ru Group) смогут претендовать на место на главном экране. 9 мая Google также выплатила ФАС административный штраф в размере 438 млн рублей. Мировое соглашение заключено на срок шесть лет и девять месяцев.