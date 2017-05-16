Google оплатила все административные штрафы в рамках антимонопольного расследования

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Компании Google Inc. и Google Ireland Limited оплатили оставшийся 1 млн рублей штрафа по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

"Корпорация Google Inc. оплатила все административные штрафы, назначенные ФАС России в рамках антимонопольного расследования", - говорится в сообщении службы.

Два штрафа по 500 тыс. руб. каждый были назначены структурам американской корпорации по условиям заключенного в апреле мирового соглашения в деле Android. Американская корпорация пошла на уступки, сделав принадлежащую ей операционную систему свободной: теперь любые разработчики приложений для Android-устройств (например, "Яндекс" и Mail.ru Group) смогут претендовать на место на главном экране. 9 мая Google также выплатила ФАС административный штраф в размере 438 млн рублей. Мировое соглашение заключено на срок шесть лет и девять месяцев.