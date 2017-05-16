На ПМЭФ-2017 будет представлена продукция двух крупных ярославских предприятий

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Продукция компании "Электроника" и завода "Промышленные силовые машины" (ПСМ) будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

"На площадке Петербургского международного экономического форума будет представлена продукция ряда ведущих ярославских предприятий. В их числе - "Электроника" и завод ПСМ. Обе организации принимают участие в форуме по приглашению правительства Ярославской области", - говорится в сообщении.

ПСЦ "Электроника" - разработчик и интегратор систем безопасности объектов с повышенными требованиями к уровню защищенности. Флагманский продукт компании - программное обеспечение ESM (Electronika Security Manager). Руководство компании планирует провести на площадках ПМЭФ переговоры с Ростехом и Росатомом.

Завод ПСМ специализируется на инжиниринге и производстве специального энергетического и насосного оборудования на базе дизельных двигателей. На форуме руководство предприятия встретится с представителями компаний "Новатэк", "Газпром", "Роснефть", крупных ретейлеров и агропромышленных холдингов.

"Кроме того, мы надеемся продолжить диалог с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым о запрете закупок иностранных дизель-генераторов мощностью 60-315 киловатт для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Озвучивая этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным, мы выступали не только от своего лица, но и обозначили интересы целой отрасли отечественного машиностроения, выпускающей аналогичную продукцию", - цитирует пресс-служба директора завода ПСМ Андрея Медведева.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт- Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны ПМЭФ.