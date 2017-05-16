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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. "Роснефть" может поставлять в Китай до 10 млрд кубометров газа ежегодно.
Об этом сообщается в докладе главы "Роснефти" Игоря Сечина.
"Реализация проекта по вхождению корпорации Beijing Gas в "Верхнечоннефтегаз" открывает нам широкие возможности по развитию сотрудничества в сфере поставок "Роснефтью" природного газа в Китай. Поставки природного газа с этого и других перспективных проектов компании в регионе суммарно могут составлять около 10 млрд кубометров в год", - указывается в докладе.
Кроме того, "Роснефть" готова предоставить китайским партнерам дополнительные возможности для существенного расширения сотрудничества в проектах по освоению месторождений нефти и газа на шельфе. "Большие перспективы связаны также с разведкой и добычей углеводородов в близких к Китаю районах Восточной Сибири, Якутии и на шельфе Охотского моря", - говорится в докладе.
Компания рассматривает Северо-Венинское месторождение как базу для Дальневосточного СПГ. "С компанией (Sinopec) мы с 2007 года занимаемся разработкой Северо-Венинского газоконденсатного месторождения, которое мы рассматриваем в качестве ресурсной базы для проекта компании по сжижению газа "Дальневосточный СПГ", - отметил глава "Роснефти".