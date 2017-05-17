Дубай объявил о планах создать курорт стоимостью $1,7 млрд на двух рукотворных островах

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 17 мая. /ТАСС/. Дубай объявил о планах создать курорт стоимостью 6,3 млрд дирхамов ($1,7 млрд) на двух рукотворных островах. Он будет расположен недалеко от роскошного отеля "Бурдж аль-Араб" ("Арабская башня").

Новый курорт, который получит наименование "Марса аль-Араб" ("Арабская пристань"), - один из последних по времени проектов в ОАЭ, цель которых состоит в том, чтобы довести до 20 млн число иностранных туристов, ежегодно посещающих Дубай. К 2020 году этот эмират будет принимать всемирную выставку.

"Марса аль-Араб" разместится на площади около 40 тыс. кв. м и будет состоять из двух искусственных островов. Один из них будет посвящен разного рода аттракционам и семейному отдыху, а на другом разместятся 140 роскошных вилл и частная гавань для прогулочных яхт и катеров, отмечает государственное информационное агентство ОАЭ.

Дубай уже сейчас считается одним из наиболее популярных туристических центров мира. Но в последнее время внимание зарубежных гостей к его достопримечательностям ослабло в связи с укреплением доллара, к которому привязан курс дирхама. Это делает слишком дорогими для туристов гостиницы, торговые центры и тарифы авиакомпании Emirates.

Тем не менее, в первом квартале нынешнего года около 4,6 млн иностранных туристов посетили Дубай, что на 11% больше показателей за тот же период прошлого года. Предполагается, что реализация проекта "Марса аль-Араб" начнется в июне этого года и завершится в конце 2020 года.

Агентство не уточняет источники финансирования проекта. ОАЭ ныне заняты несколькими крупными проектами, средства на которые выделяются за счет иностранных займов. Сюда относится масштабное строительство объектов к выставке "ЭКСПО-2020", расширение сети железных дорог и новый международный аэропорт "Аль-Мактум" на окраине Дубая, который к 2025 году сможет принимать до 146 млн пассажиров ежегодно.

На самом известном из искусственных островов ОАЭ - Пальма Джумейра - размещаются несколько отелей, вилл и апартаментов. Но несколько других проектов создания рукотворных островов отменены или отложены на более поздний срок после долгового кризиса, который разразился в ОАЭ в 2009 году.

Возведение острова Пальма Джебель Али, начатое в 2002 году, до сих пор не завершено, планы по острову Пальма Дейра пересматриваются в пользу менее амбициозного проекта "Острова Дейра". Создание архипелага из 300 островов проекта The World, которые должны образовывать контуры всех континентов планеты, еще в самом начале.