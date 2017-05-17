Делегация Краснодарского края презентует на ПМЭФ бренд "Сделано на Кубани"

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КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Бренд "Сделано на Кубани" презентует делегация Краснодарского края в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"Ожидается, что на форуме в Санкт-Петербурге пройдет презентация товарного знака "Сделано на Кубани". Очевидно, для того, чтобы региональный бизнес давал на порядок больше добавленной стоимости, а наши продукты стали более конкурентоспособными, нужна единая идентификация всех товаров, произведенных на Кубани", - сказал он. По словам Кондратьева, в этом году стенд региона на ПМЭФ будет нестандартным.
"Идея этого стенда родилась на Российском инвестиционном форуме 2017 года в Сочи, где наша площадка была выполнена в концепции инвестиционного ресторана. В этом году стенд будет функционировать как реальный инвестиционный ресторан, где можно ознакомиться с инвестиционным потенциалом края и попробовать традиционные блюда настоящей кубанской кухни. Но площадка будет не только вкусной, но и информативной", - добавил губернатор, отметив, что край на форуме представит новые высокотехнологичные решения по презентации проектов.
ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт- Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.