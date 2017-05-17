Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Делегация Краснодарского края презентует на ПМЭФ бренд "Сделано на Кубани"

Экономика и бизнес
17 мая, 13:05 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 17, мая. /ТАСС

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в этом году стенд региона на ПМЭФ будет нестандартным

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Бренд "Сделано на Кубани" презентует делегация Краснодарского края в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Ожидается, что на форуме в Санкт-Петербурге пройдет презентация товарного знака "Сделано на Кубани". Очевидно, для того, чтобы региональный бизнес давал на порядок больше добавленной стоимости, а наши продукты стали более конкурентоспособными, нужна единая идентификация всех товаров, произведенных на Кубани", - сказал он. По словам Кондратьева, в этом году стенд региона на ПМЭФ будет нестандартным.

"Идея этого стенда родилась на Российском инвестиционном форуме 2017 года в Сочи, где наша площадка была выполнена в концепции инвестиционного ресторана. В этом году стенд будет функционировать как реальный инвестиционный ресторан, где можно ознакомиться с инвестиционным потенциалом края и попробовать традиционные блюда настоящей кубанской кухни. Но площадка будет не только вкусной, но и информативной", - добавил губернатор, отметив, что край на форуме представит новые высокотехнологичные решения по презентации проектов.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт- Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ПМЭФ-2017
Персоны
Кондратьев, Вениамин Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Черноморский флот России
Фото
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: арестованная в США россиянка Светлана Захарова пройдет проверку на детекторе лжи
2
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
3
Песков: Кремль не будет вмешиваться в проект реновации в Москве
4
Human Rights Watch: запретом соцсетей Порошенко нанес удар по свободе слова на Украине
5
В России стартовали продажи Nokia 3310
6
В США умер киноактер Олег Видов
7
В НАТО сочли блокирование российских сайтов на Украине вопросом нацбезопасности
Темы дня
Загрузка...
Реклама