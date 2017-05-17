Mail.ru: Украина перепутала рост интернет-трафика с хакерскими атаками

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Mail.ru Group не организовывал хакерскую атаку на сайт президента Украины, а зафиксированный рост трафика был связан с высоким общественным резонансом, вызванным санкциями против российских компаний. Об этом ТАСС заявил представитель пресс-службы компании.
"Мы хладнокровно приняли сообщения о хакерских атаках с веб-ресурсов "ВКонтакте". Украинские коллеги просто перепутали понятия - хакерские атаки и рост трафика", - сообщили в Mail.ru Group.
"ВКонтакте" также заявили, что компания фиксировала возросший трафик на своих ресурсах после объявления санкций, о чем сообщала накануне. "Наши системы справились с драматическим ростом трафика", - подчеркнул представитель компании, добавив, что такие явления нередки в случаях, когда вводятся непопулярные запреты.
Кроме того, пользователи соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" стали переходить по опубликованной ссылке на документ, что также повысило нагрузку. "Ни о какой хакерской атаке говорить нельзя", - заявили в Mail.ru Group.
В "Яндексе" ТАСС информацию украинской стороны о хакерских атаках прокомментировали: "Это неправда".
Ранее на официальной странице администрации президента Украины в Facebook появилось сообщение о том, что на сайт главы государства производилась организованная хакерская атака. "Мы видим симуляцию переходов и DDOS-атаку с веб-ресурсов Yandex и VK, которые создают искусственный трафик с целью загрузить и "положить" наши серверы", - говорится в сообщении.
Утром 16 мая был опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. Кроме того, под запрет попали Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и все его сервисы.
По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента". Украинские провайдеры уже начала блокировать эти ресурсы.