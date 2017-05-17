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Губернатор Кубани заявил об увеличении площади земли под сахарную свеклу

Экономика и бизнес
17 мая, 17:22 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

Стимулом для расширения посевных площадей свеклы стали реконструкция сахарных заводов и высокий уровень рентабельности прошлого года

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КРАСНОДАР, 17 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Площадь посевов сахарной свеклы в Краснодарском крае в этом году достигла 200 тыс. гектаров, увеличившись на 12,9 тыс. га по сравнению с прошлым годом, посевная кампания закончена. Об этом сообщил ТАСС глава региона Вениамин Кондратьев.

"Высокий уровень рентабельности прошлого года и реконструкция сахарных заводов для наших сельхозтоваропроизводителей стали стимулом для увеличения посевных площадей свеклы. В 2017 году ею засеяно почти 200 тыс. га. В целом же за последние два года мы увеличили посевы культуры более чем на 44 тыс. га", - сказал глава региона.

По его словам, общая площадь посевов яровых составила 2 млн гектаров, что примерно соответствует уровню прошлого года. Также глава региона отметил, что за зиму аграрии потеряли около 1% посевов.

Кондратьев сообщил, что подавляющее большинство посевных семян - кубанской селекции. "Подчеркну: 99% зерновых культур и весь рис - это сорта наших краевых селекционных институтов. Хотел бы отметить, что за последние три года возросла доля семян, произведенных частными селекционными организациями. Повторюсь, погода в этом году была благосклонна к нашим аграриям, что позволило минимизировать потери озимых культур", - отметил губернатор.

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