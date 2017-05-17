Администратором пенсионных взносов в системе ИПК может стать ПФР

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Центральным администратором пенсионных взносов в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) может стать Пенсионный фонд России. Об этом на VII Петербургском международном юридическом форуме сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Это может быть, конечно, ПФР, но при условии, что ПФР справится с задачей надежности, доверия", - сказал Моисеев, говоря о возможном центральном администраторе пенсионных вносов в рамках ИПК.