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ФАС продолжит следить за ценообразованием на технику Apple в РФ

Экономика и бизнес
17 мая, 17:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, мая. /ТАСС

Ранее ведомство признало компанию виновной в координации цен на ряд моделей iPhone пятого и шестого поколения

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжит следить за ценообразованием на технику Apple в России. Об этом ТАСС сообщил замглавы, статс-секретарь ФАС Андрей Цариковский в кулуарах Международного петербургского юридического форума.

Ранее ведомство признало компанию виновной в координации цен на ряд моделей iPhone пятого и шестого поколения.

"Да, конечно (будем следить за ценообразованием - прим. ред. ТАСС). Мы обычно такие нервные отрасли всегда мониторим", - сказал он.

Дело против Apple

В августе 2016 г. ФАС возбудила дело по ч. 5 ст. 11 закона о защите конкуренции в отношении структур американской корпорации Apple (ООО "Эппл Рус", Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International и Apple Inc.), усмотрев признаки координации ценообразования у ритейлеров на iPhone 6s и 6s Plus.

Изучив цены у 16 ритейлеров, в числе которых "Евросеть", "Эльдорадо", "Связной", re:Store, Ozon.ru, "Ситилинк", Media Markt, "Мобиленд" (бренд "Ноу-хау"), "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн"), ФАС пришла к выводу, что с начала официальных продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России (то есть с конца сентября 2015 г.) большинство реселлеров установили одинаковые цены на смартфоны и удерживали их в течение определенного времени. Аналогичная ситуация была выявлена и с другими моделями iPhone.

Ведомство предположило, что такие совпадения могут быть результатом координации ценообразования корпорацией Apple - "рекомендованные" цены на iPhone были приняты российскими реселлерами как обязательные.

В свою очередь американская корпорация заявила, что не диктует розничным сетям цены на iPhone. Ритейлеры также отмечали, что устанавливают цены сами на основании существующей конъюнктуры рынка. Однако позже Apple пошла на сотрудничество с ФАС, признала и устранила нарушение.

За нарушение компании грозит штраф от 1 до 5 млн руб. Кроме того, к должностным лицам компании может быть применен штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет.

Рассмотрение административного дела о штрафе для Apple назначено на 26 мая.

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