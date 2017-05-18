На Камчатке планируют выловить более 186 тыс. тонн лососевых в сезон 2017 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая. /ТАСС/. Более 186 тысяч тонн красной рыбы планируется выловить за сезон на Камчатке, где лов тихоокеанских лососей начнется 1 июня. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края, министр рыбного хозяйства Владимир Галицын.

"В этом году, согласно прогнозам науки, в регионе планируется добыть более 186 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Основная путина на Камчатке в нечетные годы проходит на восточном побережье полуострова, где основным промысловым объектом является горбуша. Первыми с 1 июня начнут рыбачить Усть-Камчатский, Олюторский и Алеутский районы. На западной Камчатке основной промысел откроется в середине июля", - сказал Галицын на заседании региональной комиссии по регулированию добычи анадромных (выходящих для икрометания из морей в реки - прим. ТАСС) видов рыб в Камчатском крае.

"Позитивная ситуация по добыче нерки в Петропавловск-Командорской подзоне, здесь стартовый прогноз - почти 14 тысяч тонн. В предыдущие годы максимальные стартовые объемы нерки составляли порядка 12,5 тысячи тонн. По остальным объектам промысла объемы на уровне предыдущих лет", - добавил зампред камчатского правительства.

В предыдущий нечетный 2015 год в период лососевой путины камчатские рыбаки выловили более 190 тысяч тонн, в 2016 году было добыто порядка 230 тысяч тонн лососей.