На Камчатке планируют выловить более 186 тыс. тонн лососевых в сезон 2017 года

СМИ: в штабе Трампа знали о расследовании в отношении Флинна еще до его назначенияМеждународная панорама 18 мая, 6:12
"Оттава" обыграла "Питтсбург" и вышла вперед в серии 1/2 финала плей-офф НХЛСпорт 18 мая, 5:55
Заксобрание Забайкалья начало опрос о признании 7 ноября праздничным днемОбщество 18 мая, 5:54
Глава МИД Канады заявила о поддержке правительством аналога "Акта Магнитского"Международная панорама 18 мая, 5:30
WSJ: ЕК может оштрафовать Facebook за обман при покупке WhatsAppЭкономика и бизнес 18 мая, 4:44
"Известия": портал для контроля за использованием личных данных появится в РФ в 2019 годуОбщество 18 мая, 4:20
Владимир Кличко объявит решение о продолжении карьеры 27 мая на ТВСпорт 18 мая, 4:08
Лалович: вопрос о восстановлении членства РУСАДА в WADA должен быть закрыт до конца годаСпорт 18 мая, 3:30
Globo: в Бразилии зарегистрирован запрос об импичменте ТемераМеждународная панорама 18 мая, 3:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая. /ТАСС/. Более 186 тысяч тонн красной рыбы планируется выловить за сезон на Камчатке, где лов тихоокеанских лососей начнется 1 июня. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края, министр рыбного хозяйства Владимир Галицын.
"В этом году, согласно прогнозам науки, в регионе планируется добыть более 186 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Основная путина на Камчатке в нечетные годы проходит на восточном побережье полуострова, где основным промысловым объектом является горбуша. Первыми с 1 июня начнут рыбачить Усть-Камчатский, Олюторский и Алеутский районы. На западной Камчатке основной промысел откроется в середине июля", - сказал Галицын на заседании региональной комиссии по регулированию добычи анадромных (выходящих для икрометания из морей в реки - прим. ТАСС) видов рыб в Камчатском крае.
"Позитивная ситуация по добыче нерки в Петропавловск-Командорской подзоне, здесь стартовый прогноз - почти 14 тысяч тонн. В предыдущие годы максимальные стартовые объемы нерки составляли порядка 12,5 тысячи тонн. По остальным объектам промысла объемы на уровне предыдущих лет", - добавил зампред камчатского правительства.
В предыдущий нечетный 2015 год в период лососевой путины камчатские рыбаки выловили более 190 тысяч тонн, в 2016 году было добыто порядка 230 тысяч тонн лососей.