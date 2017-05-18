Курс доллара на Московской бирже вырос до 57,32 рубля

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 24 копейки и достиг отметки в 57,32 руб.
Курс евро увеличился на 17 коп., составив 63,85 руб.
Индекс ММВБ снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1990,65 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,6%, до 1097,62 пункта.