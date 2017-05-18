Курс евро на торгах Московской биржи превысил 64 рубля впервые с 5 мая

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 36 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки 64,04 рубля впервые с 5 мая 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
На открытии торгов курс евро составлял 63,85 руб.
Курс доллара по состоянию на 10:40 мск вырос на 40 копеек, до 57,48 рубля.
Рубль теряет свои позиции вслед за снижением цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,2% и составила 52,09 доллара за баррель.