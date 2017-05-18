Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курс евро на торгах Московской биржи превысил 64 рубля впервые с 5 мая

Экономика и бизнес
18 мая, 10:35 дата обновления: 18 мая, 10:44 UTC+3

На открытии торгов курс евро составлял 63,85 рубля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 36 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки 64,04 рубля впервые с 5 мая 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов курс евро составлял 63,85 руб. 

Курс доллара по состоянию на 10:40 мск вырос на 40 копеек, до 57,48 рубля.

Рубль теряет свои позиции вслед за снижением цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,2% и составила 52,09 доллара за баррель.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Колебания курса рубля
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
2
СМИ: в Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами
3
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
4
СМИ: Трамп узнал о назначении спецпрокурора США за 25 минут до оглашения решения
5
Грузопассажирский паром впервые начнет курсировать между Россией и КНДР
6
СМИ: арестованная в США россиянка Светлана Захарова пройдет проверку на детекторе лжи
7
Экс-глава ФБР Мюллер станет спецпрокурором по делу о "русском следе" на выборах
Темы дня
Загрузка...
Реклама