Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Башкирии не сможет войти в состав совета директоров "Башнефти"

Экономика и бизнес
18 мая, 11:39 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев

Парламент региона признал, что постановления, позволявшие Рустэму Хамитову участвовать в управлении компаниями, утратили силу

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 18 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Глава Башкирии Рустэм Хамитов не сможет войти в состав совета директоров нефтяной компании "Башнефть" - парламент республики признал утратившими силу постановления, которые позволяли ему участвовать в управлении компаниями. Об этом сообщили в Госсобрании республики.

Там добавили, что это решение обусловлено принятием в апреле соответствующего федерального закона.

В прошлом году глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил Хамитову занять пост заместителя председателя совета директоров "Башнефти". Однако это требовало поправок в закон о главе республики, позволяющих ему стать членом любого хозяйствующего объекта. Законопроект был принят лишь в первом из трех чтений.

10 марта совет директоров "Башнефти" утвердил 10 кандидатов в новый состав совета для голосования на собрании акционеров. От "Роснефти" выдвинуты восемь представителей. От Башкирии двое: вице-премьеры Фархад Самедов и Евгений Гурьев.

В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. После оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". 25% плюс 1 акция "Башнефти" принадлежит Башкирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приватизация: вторая волна
Страны
Россия
Персоны
Хамитов, Рустэм Закиевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат Усманова заявил, что бизнесмен подвергается травле со стороны Навального
2
РЖД не получали от Украины уведомления о прекращении железнодорожного сообщения с РФ
3
В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыски
4
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
5
СМИ: в Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами
6
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
7
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
Темы дня
Загрузка...
Реклама