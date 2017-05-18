Глава Башкирии не сможет войти в состав совета директоров "Башнефти"

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УФА, 18 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Глава Башкирии Рустэм Хамитов не сможет войти в состав совета директоров нефтяной компании "Башнефть" - парламент республики признал утратившими силу постановления, которые позволяли ему участвовать в управлении компаниями. Об этом сообщили в Госсобрании республики.
Там добавили, что это решение обусловлено принятием в апреле соответствующего федерального закона.
В прошлом году глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил Хамитову занять пост заместителя председателя совета директоров "Башнефти". Однако это требовало поправок в закон о главе республики, позволяющих ему стать членом любого хозяйствующего объекта. Законопроект был принят лишь в первом из трех чтений.
10 марта совет директоров "Башнефти" утвердил 10 кандидатов в новый состав совета для голосования на собрании акционеров. От "Роснефти" выдвинуты восемь представителей. От Башкирии двое: вице-премьеры Фархад Самедов и Евгений Гурьев.
В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. После оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". 25% плюс 1 акция "Башнефти" принадлежит Башкирии.