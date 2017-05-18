"Укрзализныця" опровергла информацию о прекращении с 1 июля ж/д сообщения с РФ

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КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Украина не планирует введение каких-либо ограничений на железнодорожное сообщение с Россией с 1 июля.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Укрзализныци" (Украинские железные дороги).
В компании также опровергли наличие планов на введение любых ограничений по железнодорожным перевозкам в Россию.
Ранее телеканал "Рен-ТВ" со ссылкой на информацию в соцсетях сообщил, что Украина с 1 июля может отменить железнодорожное сообщение с Россией.
В дальнейшем первый вице-президент ОАО "Российские железные дороги" Анатолий Краснощек заявил, что компания не получала от Украины официального уведомления о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией.