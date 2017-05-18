Подорожавшая нефть улучшила основные экономические показатели РФ в бюджете на 2017 г.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Правительство РФ в ходе заседания одобрило предложенные Минфином поправки в бюджет 2017 г., которые предполагают более высокие доходы, а также более низкий дефицит бюджета за счет роста цен на нефть выше ожидаемого уровня в $40 за баррель Urals.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин заложил в бюджетные поправки корректировку цены на нефть с $40 до $45,6 доллара за баррель Urals. В результате такой переоценки заложенная в бюджете на 2017 г. прогнозируемая инфляция снижена до 3,8% с 4%, плановый дефицит федерального бюджета предлагается снизить на 30,1%, до 1,924 трлн руб. с 2,753 трлн руб., а прогнозируемый размер ВВП РФ в 2017 г. повысить на 6,2% - до 92,19 трлн руб. с 86,806 трлн руб.

Кроме того, Минфин предложил изменить прогнозируемый размер Резервного фонда до 6,453 трлн руб. против предыдущей оценки в 6,076 трлн руб. Доходы бюджета на текущий год предлагается повысить до 14,632 трлн руб. с нынешних 13,488 трлн руб., расходы - увеличить до 16,556 трлн руб. с нынешних 16,241 трлн руб.

По словам Силуанова, Минфин уже согласовал с депутатами Госдумы график прохождения поправок в закон о бюджете на текущий год "с тем, чтобы он был принят в весеннюю сессию". В частности, правительство может внести законопроект о корректировке бюджета на 2017 г. в Государственную думу 26 мая.

Растущая нефть подстегивает рост

Минфин РФ предложил поправки в бюджет на 2017 г. после того, как в марте повысил прогноз по росту российского ВВП в текущем году до 1,5-2% с ожидавшихся ранее 0,6%. В частности, в ходе встречи финансовой G20 в Баден-Бадене 20 марта Силуанов заявил, что оценки Минфина близки к тем позициям, которые высказывались главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. По словам Силуанова, Минфин согласен с тем, что российская экономика будет расти более высокими темпами, чем изначально закладывалось в прогнозах министерства. Ранее Орешкин, сообщал, что прирост ВВП России в 2017 г. может составить 2%. Он констатировал окончание адаптационной фазы развития экономики и переход к фазе нового цикла экономического роста.

По данным Росстата, ВВП России в физическом выражении в I квартале 2017 г. вырос относительно соответствующего периода прошлого года на 0,5%. Ожидания ускорения экономического роста во многом связаны с более позитивным взглядом на динамику нефтяных котировок. С начала 2016 г. цена нефти Brent выросла к настоящему моменту на 39% до отметки около $52 за баррель. При этом цены на нефть ускорили подъем после того, как в начале декабря 2016 г. страны - члены ОПЕК, Россия и 11 стран, которые не входят в картель, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 г. на 1,8 млн баррелей в сутки. Цель альянса - снизить глобальные запасы нефти до среднего за пять лет уровня. Ранее 15 мая РФ и Саудовская Аравия заявили, что будут рекомендовать участникам сделки продлить ее до конца марта 2018 г. на текущих условиях.

Россия обязалась в рамках договоренностей с ОПЕК сократить в первом полугодии 2017 г. среднесуточную добычу нефти на 300 тыс. баррелей, или на 2,7% от уровня октября 2016 г. Как сообщало 2 мая Минэнерго, целевой таргет был достигнут. На встрече в Вене 24-25 мая ОПЕК и Россия проведут официальные переговоры о продлении сделки. На текущий день большинство стран картеля высказались в поддержку пролонгации договоренностей.

Нефть пополняет резервы

Цена нефти выше базового уровня Минфина в $40 за баррель позволяет накапливать дополнительные нефтегазовые доходы. По итогам сегодняшнего заседания правительства РФ Антон Силуанов заявил, что в начале 2018 г. дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 623 млрд руб. будут направлены в Резервный фонд.

"В соответствии с бюджетом, Резервный фонд будет истрачен полностью (в 2017 г.). Мы начнем использовать средства Фонда национального благосостояния по закону о бюджете. Тем не менее, в поправках в закон о бюджете мы предусматриваем восстановление средств Резервного фонда, но это будет происходить в следующем году", - отметил Силуанов.

В феврале Минфин начал проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Агентом назначен ЦБ РФ, который будет перечислять валюту на счета Федерального казначейства. Объем операций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает $40 за баррель, Минфин будет покупать иностранную валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. Если цена на нефть снизится, валюта будет продаваться в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. При этом накопленный объем операций по продаже валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объема покупок валюты.