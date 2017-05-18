Сбербанк считает, что стратегии развития интернет-торговли в РФ не хватает конкретики

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сбербанк, который привлечен Минпромторгом для экспертной оценки Стратегии развития электронной торговли в Российской федерации на 2017-2018 годы и на период до 2025 года, считает, что в документе не хватает конкретики и предлагает внести в него несколько поправок.

Согласно предлагаемым поправкам (имеются в распоряжении ТАСС), документ должен содержать конкретные, измеримые и достижимые цели, а также предусматривать различные меры государственной поддержки для развития электронной коммерции в России.

Документ разработала и внесла в Минпромторг Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) России. Первое обсуждение документа прошло в марте, тогда министерство внесло в него некоторые комментарии, при этом концептуально, как говорил тогда ТАСС исполнительный директор АКИТ Артем Соколов, проект документа был одобрен. 12 мая обсуждение состоялось на площадке Сбербанка.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что министерство сейчас активно занимаемся совместно со Сбербанком в рамках проектной группы написанием стратегии развития электронной торговли РФ, документ практически на выходе, сейчас по нему проходит согласование.

Что предлагает Сбербанк

В поправках Сбербанка к стратегии говорится, что, во-первых, "цели стратегии должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми во времени и ответственности". К примеру, документ должен предусматривать доведение к 2025 году до определенного уровня доли электронной торговли в общем объеме торговли, увеличение к 2025 году доли России на мировой рынке электронной торговли, рост участников рынка, рост занятости в этой сфере. Также, по мнению экспертов Сбербанка, документ должен предусмотреть возможности для создания логистической инфраструктуры, которая позволит любому интернет-магазину при наличии товара на складе получить логистическую услугу по разумной стоимости и позволяющую в течение 72 часов поставлять товар для 90% покупателей на территории России.

"Почта России" не монополист

Для развития логистики государство, по мнению Сбербанка, должно поддерживать конкурентную инфраструктуру. В частности, акционировать ФГУП "Почта России" (законопроект о реорганизации "Почты России" в открытое акционерное общество был внесен правительством в Госдуму в июне 2014 г., но до сих пор не принят), а также создать условия для появления не менее двух дополнительных логистических операторов федерального масштаба.

Поправки также гласят, что приоритетами в стратегии в направлении развития логистики должны стать конкретные и приоритетные проекты - в частности, государство должно участвовать в развитии и финансировании проектов на условиях ГЧП, субсидировать за счет бюджетов часть стоимости инвестиций, привлекаемых на создание приоритетных объектов логистической инфраструктуры, а также освобождать от налогообложения инвестиции в такие объекты.

Налоговые преференции

Также Сбербанк уверен, что стратегия должна способствовать появлению возможностей легального развития электронной торговли, для чего нужно создавать "дополнительные стимулы развития, в том числе с использованием механизмов налоговых льгот", следует из поправок. Налоговые льготы могли бы быть предусмотрены не только для предпринимателей, но и для субъектов МСБ.

"Дополнительно необходимо предусмотреть налоговые льготы для предприятий, вкладывающих в обучение персонала, мероприятия по снижению энергопотребления", - говорится в замечаниях Сбербанка.

Мнение АКИТ

В АКИТ сообщили ТАСС, что получили комментарии Сбербанка. "Мы считаем, что это абсолютно правильный логичный подход - что каждую цель нужно просчитать," - сказал президент АКИТ Алексей Федоров. Он сказал, что до замечаний Сбербанка стратегия носила скорее рекомендательный характер, чем характер абсолютно четкого документа с понятными цифрами.

"Мы движемся в этом направлении, дальше во всех профильных министерствах - Минпромторге, Минфине, Минэкономразвития - должны быть созданы рабочие группы, которые должны будут ответить на вопрос, как достичь показателей, которые мы утвердили", - отметил Федоров. Сами цифры по плановым показателям будут готовы через неделю, добавил он.

В отношении развития логистики за счет появления на рынке новых игроков Федоров сообщил, что лучше создавать условия для уже существующих компаний, чем создавать условия для появления новых. "Мне кажется, что субсидирование тарифов "Почты России" для внутреннего трафика полностью бы решило проблему логистики на территории России", - считает он.