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Россельхознадзор запретит молочную продукцию с ряда предприятий Белоруссии

Экономика и бизнес
18 мая, 19:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

В перечень вошли сухое молоко, сыры и масло

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Работа Слуцкого сыродельного комбината в Белоруссии

Работа Слуцкого сыродельного комбината в Белоруссии

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор запретит с 19 мая поставки молочной продукции еще с нескольких предприятий Белоруссии, говорится в сообщении ведомства.

"Учитывая неоднократные нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, нарушения показателей безопасности, повторные обнаружения наличия остатков антибиотиков в молочной продукции, Россельхознадзор с 19 мая 2017 года вводит временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло) ряда предприятий", - говорится в сообщении.

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В число предприятий вошли: Кобринский маслодельно-сыродельный завод, молочная компания "Новогрудские дары", Пружанский молочный комбинат, Слуцкий сыродельный комбинат, Слуцкий сыродельный комбинат - Любанский филиал.

В сообщении также говорится, что Россельхознадзор с 19 мая 2017 года вводит временные ограничения на поставки сухой молочной сыворотки, произведенной ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", в связи с ранее введенными ограничениями и повторным обнаружением наличия остатков антибиотиков в сыворотке.

Ограничение на поставку введено в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований.

Россельхознадзор с 15 мая 2017 года ввел режим усиленного контроля в отношении девяти предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями в производстве молочной продукции.

Данные меры, в частности, касались ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат (а также его Копыльского и Любанского филиалов), ОАО "Барановичский молочный завод", ОАО "Кобринский маслосырзавод", ОАО "Пружанский молочный комбинат", ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Молочная компания Новогрудские дары", ОАО "Молодечненский молочной комбинат", КПУП "Мозырские молочные продукты", а также ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат".

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