МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. АФК "Система" получила иск "Роснефти" и "Башнефти", поданный в Арбитражный суд Башкирии, о взыскании с АФК и дочернего АО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, понесенных истцами в связи с реорганизацией "Башнефти". Об этом сообщается в пресс-релизе АФК "Система".

"АФК "Система" не согласна с иском, считает требования истцов незаконными и необоснованными, и представит развернутый мотивированный отзыв по всем тезисам и аргументам истцов", - указывает компания.

"Роснефть" и "Башнефть" в начале мае подали иск к АФК "Система" и "Системе-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти", как считает "Роснефть", во время реорганизации компании в 2014 году.

Согласно определению Арбитражного суда Москвы (в который сначала был подан иск, но возвращен в связи с неподсудностью), в доводах иска отмечается, что ответчики (АФК "Система" и "Система-Инвест"), совместно владевшие в 2010-2014 годах более 73% акций "Башнефти", произвели реорганизацию компании, в результате которой "Башнефть" утратила 49,41% акций "Системы-Инвест".

Кроме того, был произведен выкуп 16,8% акций "Башнефти" у миноритарных акционеров за счет эмитента с их последующим погашением. Также дочернему обществу "Башнефти" был передан пассив в виде задолженности по договорам займа перед "Башнефтью", обязательства по которым прекратились в результате совпадения должника и кредитора в одном лице.

"Роснефть" требует от АФК "Система" и "Системы-Инвест" возмещения убытков, причиненных "Башнефти" в результате этих действий.

Ответ АФК "Системы"

В ответ АФК "Система" опубликовала на своем сайте разъяснения и возражения по всем требованиям "Роснефти" и "Башнефти".

В частности, "Башнефть" даже опосредованно не являлась мажоритарным акционером ОАО "Башкирэнерго" и ОАО "Уфаоргсинтез", то есть не контролировала данные активы и не имела возможности ими управлять. "Выделение непрофильных активов является нормальной и широко применяемой практикой для целей подготовки компании к размещению акций на биржевых площадках", - отмечает АФК.

В компании добавили, что выделение непрофильных активов не только не причинило ущерб "Башнефти", но и существенно повысило стоимость этой компании, что подтверждается ростом котировок акций компании после завершения реорганизации.

Во втором пункте АФК "Система" отмечает, что в соответствии с разделительным балансом, все активы и пассивы реорганизуемых компаний, включая обязательства АО "Система-Инвест" перед "Башнефтью" и АФК "Система", были пропорционально разделены между "Башнефтью" и АФК "Система" в полном и строгом соответствии с их долями в реорганизуемых обществах.

"Следует отметить, что общий размер пассивов (обязательств реорганизуемого общества перед акционерами) составлял на дату завершения реорганизации 153,9 млрд рублей, которые были разделены между акционерами пропорционально разделяемым активам: к группе АФК "Система" - 73,3 млрд рублей, к "Башнефти" - 80,6 млрд рублей. Таким образом, сумма займа, о которой говорит истец, является лишь частью обязательств реорганизуемого общества перед акционерами, распределенных между всеми акционерами", - поясняет АФК.

В третьем пункте компания указывает, что акции "Башнефти" были переданы компании в соответствии с разделительным балансом по их рыночной стоимости и в полном соответствии с удельным весом всех активов, что является мировой корпоративной практикой.

В четвертом пункте группа АФК отмечает, что акции "Башнефти" были выкуплены у миноритариев в строгом соответствии с законом "Об акционерных обществах", и такой выкуп является обязанностью общества.

Также АФК "Система" подчеркивает, что погашение акций "Башнефти" не противоречит интересам самой компании, которая уменьшает дивидендные выплаты на погашаемые акции и сохраняет право на повторный выпуск бумаг, что позволяет привлекать в компанию средства с премией на рост курсовой стоимости акций.

Вместе с тем, обращает внимание "Система", истцы пропустили трехлетний срок исковой давности, который предусмотрен п. 1 ст. 196 Гражданского кодекса РФ, что "является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска".

"Условия спорной реорганизации были размещены на общедоступном сервере раскрытия информации еще в декабре 2013 года, были одобрены советом директоров "Башнефти" 17 декабря 2013 года и внеочередным общим собранием акционеров "Башнефти" 3 февраля 2014 года", - заключает АФК.

Предварительное заседание по иску назначено на 6 июня в 11:00 и пройдет в Арбитражном суде Башкирии.