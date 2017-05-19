Суд проведет предварительные слушания по делу экс-главы "Роснано" Меламеда

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы 19 мая проведет предварительные слушания по уголовному делу в отношении экс-главы госкорпорации "Роснано" Леонида Меламеда и финансового директора госкорпорации Святослава Понурова. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Предварительные слушания по делу назначены судьей Барабановой на 15:30 мск 19 мая", - сказали в суде. Заседание пройдет в закрытом от слушателей и СМИ режиме.
В июле 2015 года Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело о растрате 220 млн руб. в "Роснано" в отношении бывших руководителей компании - Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Понурова. Меламед решением Басманного суда был помещен под домашний арест, Понуров арестован, а Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Меламед и Понуров были освобождены из-под стражи 10 мая в связи с истечением предельного срока их мер пресечения.
По версии следствия, в 2008-2009 гг. Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар" (ЗАО "ИФК "Алемар"), организовал заключение корпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники "Алемара" Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн рублей. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из "Роснано", Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют.
По словам адвокатов, защита намерена доказать в суде невиновность обвиняемых. Также неизменной остается и позиция "Роснано", где уверены в невиновности Меламеда и Понурова и отсутствии ущерба компании из-за их действий.