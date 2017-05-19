Запуск морского сообщения между Крымом и Сочи увеличит турпоток на курорты Черного моря

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/. Власти Крыма и Краснодарского края ожидают роста туристического потока от запуска в 2019 году регулярного морского сообщения между регионами и готовятся популяризовать это направление. Между тем российские судостроительные предприятия готовят суда, которые могут осуществлять перевозки по этому маршруту.

Решение об открытии регулярного морского сообщения между портами Кубани и Крыма было принято на совещании в Минпромторге РФ в конце 2016 года. Это произошло после заседания президиума Госсовета в сентябре прошлого года, на котором президент РФ Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами.

В этом году между двумя регионами стартует круизное сообщение на лайнере "Князь Владимир", с 11 июня он начнет курсировать между Краснодарским краем и Крымом на коммерческой основе по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи. Запуск регулярного сообщения намечен на 2019 год.

Туристам на радость

Как рассказал ТАСС глава Ялты Андрей Ростенко, регулярное морское сообщение между Ялтой и Сочи является одной из важнейших задач в развитии туристической отрасли не только города-курорта, но и всего Крыма. Это позволит не просто обеспечить еще один способ доставки отдыхающих на курорты полуострова, но и разнообразить отдых туристов, говорит мэр.

"Безусловно, возобновление такого морского сообщения крайне важно, особенно в канун предстоящего курортного сезона. Это придаст дополнительный стимул для развития туристической отрасли, а также станет еще одним способом совершить увлекательное путешествие в Крым по морю", - добавил он.

В свою очередь вице-губернатор Краснодарского Края Андрей Алексеенко отметил, что в этом сезоне Краснодарский край, по прогнозам, посетят не менее 16 млн туристов, а создание новой пассажирской линии в перспективе поможет увеличить их количество. Помимо организации самого морского сообщения, власти думают и над культурной программой.

"После запуска линии скоростных морских пассажирских перевозок Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края рассмотрит возможность проведения мероприятий, направленных на ее популяризацию в рамках продвижения туристско-экскурсионного потенциала Краснодарского края", - отметил Алексеенко.

Порты готовы

Власти Кубани уже обследовали инфраструктуру Черноморских портов со стороны Краснодарского края и пришли к выводу, что реализация проекта в этой части не потребует серьезных трат.

"По результатам обследования принято решение, что причальная инфраструктура морских портов Анапа, Новороссийск, Геленджик и Сочи не требует строительства новых объектов, значительных капиталовложений и выполнения большого объема работ по реконструкции и модернизации, в целом готова принимать суда на подводных крыльях типа "Комета 120М" (один из типов судов, который рассматривается Минпромторгом в качестве потенциальных перевозчиков пассажиров на этом маршруте - прим. ТАСС)", - подчеркнул Алексеенко.

По его словам, строить новые вокзалы в этих городах также не придется - имеющиеся здания оборудованы всем необходимым, чтобы пассажирам было комфортно ожидать свой рейс.

Все готово к приему первых пассажиров "морских трамвайчиков" и в Ялте. Власти города говорят, что до сих пор помнят времена, когда между приморскими городами Крыма и Кавказа курсировали не только большие корабли, но и маленькие скоростные "Кометы".

"Ялта готова к приему круизных лайнеров, в том числе и скоростных судов на подводных крыльях типа "Комета". Ялтинский порт всегда принимал огромное количество лайнеров, и это было особенной "изюминкой" нашего города", - отметил Ростенко.

"Комета" для моря

В апреле 2017 года администрация Кубани вместе с представителями "Концерна Калашников", судостроительного завода "Вымпел" и Росморпорта обследовали причальную инфраструктуру, чтобы узнать, сможет ли она обслужить новые суда. Затем была разработана дорожная карта по организации морского сообщения, предусматривающая создание компании-оператора, которая будет обслуживать пассажирские перевозки.

Как уточнил ТАСС генеральный директор судостроительного завода "Вымпел" (Ярославская область) Олег Белков, Минпромторг РФ рассматривает три модели судов под этот проект - "Комету-120М", катамаран Средне-Невского судостроительного завода в Санкт-Петербурге и "А-145" Зеленодольского завода имени Горького. Но, как уверяет он, "Комета" на подводных крыльях имеет преимущество перед конкурентами.

"За счет того, что корабль движется, опираясь на воду одним крылом, и не соприкасается другими частями с водой, площадь соприкосновения, по сравнению со стандартными кораблями, у него в десятки раз меньше, соответственно, ему на одну морскую милю нужно топлива в разы меньше, чем остальным кораблям. Соответственно экономия по топливу позволяет удешевить стоимость билета для пассажира, от чего мы и отталкивались, когда делали бизнес-модель пассажиродвижения в Черном море", - пояснил он.

Белков отметил, что раньше "Кометы" ходили по всем морям и рекам Советского Союза, и сейчас завод старается вернуть эту традицию. Если на линии из Кубани в Крым будут курсировать именно суда на подводных крыльях, стоимость билета можно удержать на уровне 1500-1600 рублей, в противном случае с ростом стоимости перевозки количество потенциальных пассажиров может снизиться, предупреждает гендиректор судостроительного завода.

"Комету", предшественницу разрабатываемой ныне "Кометы-120М", начали производить еще в советское время. В СССР выпустили около сотни таких кораблей, часть из которых пошла на экспорт. Это было сравнительно небольшое (35 м в длину и 11 в ширину) быстроходное судно, предельная скорость которого составляла 60 километров в час. Вместимость "Кометы" варьировалась в зависимости от модификаций, но в среднем составляла 120 пассажиров.