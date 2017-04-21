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Пассажирское морское сообщение между Крымом и Кубанью откроют в 2019 году

Экономика и бизнес
21 апреля, 15:41 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
По словам вице-губернатора Краснодарского края, будут задействованы "новые, быстроходные, комфортные, вместительные" суда
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Регулярное транспортное пассажирское сообщение между курортами на побережье Кубани и Крыма откроется в 2019 году. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Ведется подготовка регулярного транспортного пассажирского сообщения между городами Черноморского побережья - Сочи, Новороссийском, Геленджиком, Анапой, чтобы в дальнейшем связать их с Крымом. Постоянное морское сообщение на территории Краснодарского края планируется организовать к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Предполагается, что в 2019 году маршрут расширят, суда будут также регулярно заходить в Ялту и Севастополь", - цитирует Алексеенко пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам вице-губернатора, на линии задействуют "новые, быстроходные, комфортные, вместительные" морские суда, сейчас ведется их строительство. Вице-губернатор также сообщил, что с начала летнего сезона планируется увеличить количество авиарейсов из городов Краснодарского края в Крым. Из Сочи они будут осуществляться по-прежнему ежедневно, из Краснодара - пять дней в неделю. Расписание будет действовать до 26 октября.

Как рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, нужно рассмотреть вопрос авиасообщения между Симферополем и Анапой, а также Геленджиком. Вопрос может быть включен в совместную стратегию Кубани и Крыма.

III ЯМЭФ открылся в четверг и завершится 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 46 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.

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