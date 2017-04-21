Губернатор Кубани пригласил главу Крыма Сергея Аксенова на этап "Формулы-1" в Сочи

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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласил главу Крыма Сергея Аксенова на российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи. Об этом он сообщил в пятницу на Ялтинском международном экономическом форуме.
"Хочу пригласить вас на мировое событие, которое будет проходить в Краснодарском крае - этап "Формулы-1". Надеюсь, вы получите приятные впечатления, край примет вас в Сочи со всем радушием", - цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как уточнили в ведомстве, Сергей Аксенов поблагодарил за предложение и сказал, что постарается посетить этап.
Гран-при России пройдет в Сочи 28-30 апреля.
Ялтинский международный экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 46 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.