Курс доллара на Московской бирже снизился на 35 копеек, евро на - 18 копеек

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 35 копеек и составил 57,23 рубля. Евро опустился на 18 копеек и достиг 63,74 рублей.
Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1973,12 пункта.
Индекс РТС поднялся на 0,2%, до отметки 1079,43 пункта.