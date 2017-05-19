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Курс доллара на Московской бирже снизился на 35 копеек, евро на - 18 копеек

Экономика и бизнес
19 мая, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Евро опустился на 18 копеек и достиг 63,74 рублей

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 35 копеек и составил 57,23 рубля. Евро опустился на 18 копеек и достиг 63,74 рублей.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1973,12 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,2%, до отметки 1079,43 пункта. 

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