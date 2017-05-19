Греф не прогнозирует отмены антироссийских санкций в ближайшие три года

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает пока снятия западными странами антироссийских санкций и в ближайшие три года ориентируется на "более негативный сценарий". Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.
"Санкции были введены по политическим причинам, и их снятие, скорее всего, также будет мотивировано политикой, - сказал он. - Это в какой-то мере тупик, который пока приводит к тому, что мы в своей трехлетней стратегии ориентируемся на более негативный сценарий, когда санкции не будут отменяться".
По словам Грефа, в России "уже адаптировались к ситуации, и нельзя сказать, что будет еще какое-то новое возможное влияние на нас санкционной политики, или это может как-то сильно помешать нашей трансформации".
В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине. В частности, секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.