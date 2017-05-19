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Минниханов: России нужно расширять сотрудничество с исламским миром

Экономика и бизнес
19 мая, 12:43 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 19, мая. /ТАСС

По мнению главы Татарстана Рустама Минниханова, потенциал взаимодействия огромный

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КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана считают, что России необходимо расширять сотрудничество с исламскими странами. По мнению главы республики Рустама Минниханова, потенциал взаимодействия огромный, но пока в РФ мало инвестпроектов из мусульманских стран.

"Инвестпроекты с партнерами из этих стран еще не стали массовыми. Потенциал в этой сфере огромный. У мусульманских стран остаются вопросы по инвестиционному климату, гарантиям, к административным, страховым и банковским инфраструктурам в нашей стране. России важно продолжить последовательную работу по формированию необходимых условий, направленных на расширение сотрудничества", - сказал Минниханов на пленарном заседании KazanSummit 2017.

По его словам, в этом может помочь опыт республики Татарстан - у региона есть опыт создания партнерского банкинга и реализации других совместных проектов с исламскими странами. В Татарстане в ближайшее время планируют создать Центр развития исламской экономики РФ, который бы включал все направления экономики, связанные с шариатом. Сейчас проект находится на стадии формирования команды и концепции. Ранее в республике работал Центр партнерского банкинга (пилотный проект в рамках дорожной карты Банка России), который предоставляет услуги в соответствии с принципами исламского финансирования, но из- за отзыва лицензии у его головной структуры, Татагропромбанка, прекратил деятельность.

"На примере республики Татарстан (можно реализовать - прим. ТАСС) практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. В этом процессе важную роль играет KazanSummit. Он подводит итоги совместной работы. Помогает более четко сформировать новые задачи, которые предстоит решать в ближайшее время", - сказал Минниханов.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" принимает в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционной центральной темой саммита стала экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затрагивает такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.

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Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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