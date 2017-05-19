Украина возобновила действие пошлин на российские удобрения

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КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины приняла решение о возобновлении действия ввозных пошлин на некоторые азотные удобрения из России. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и торговли Украины.
"Отныне пошлина в размере 31,84% будет применяться ко всем производителям карбамида и КАСа (карбамидно-аммиачная смесь - прим. ТАСС) из Российской Федерации", - отметили в министерстве. Решение вступит в силу на следующий день после публикации соответствующего сообщения в "Правительственном курьере" - ежедневном издании центральных органов исполнительной власти Украины.
Как пояснили в ведомстве, решение было принято на основании результатов антидемпингового расследования, которые "свидетельствуют о наличии факта демпинга", что "наносит ущерб отечественным производителям химических удобрений и несет угрозу продовольственной безопасности Украины". Кроме того, Киев опасается, что импорт российских удобрений, составляющий 80-90% от общего объема, "ставит украинских аграриев в опасную зависимость от их поставок в будущем".
В министерстве напомнили, что с целью диверсификации поставок удобрений 18 мая правительство приняло проект закона, который определит нулевую ставку пошлины для ввоза на территорию Украины минеральных удобрений азотной группы.
Впервые решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт указанных видов российских удобрений МКМТ приняла 27 декабря 2016 года по аналогичным причинам. 23 января 2017 года министерство аграрной политики и продовольствия Украины направило в комиссию обращение о временной приостановке действия антидемпинговых мер на период весенне-полевых работ. 13 февраля 2017 года действие антидемпинговых мер относительно импорта на Украину российских КАС и карбамида было приостановлено.