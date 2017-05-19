Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЭР предлагает брать со страховщиков деньги за доступ к врачебной тайне

Экономика и бизнес
19 мая, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

В ведомстве считают, что использование страховщиками инфраструктуры, применяемой для предоставления госуслуг, должно осуществляться на возмездной основе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) России согласовало законопроект Минфина о доступе страховых компаний к сведениям о застрахованных, составляющим врачебную тайну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

При этом в ведомстве считают, что использование страховщиками инфраструктуры, применяемой для предоставления госуслуг, должно осуществляться на возмездной основе.

"В качестве рекомендации министерством было отмечено, что реализация модели коммерческой эксплуатации инфраструктуры электронного правительства должна осуществляться с компенсацией расходов, возникающих в связи с увеличением нагрузки на нее и ведомственные информационные системы", - сказали в Минэкономразвития. Окончательная позиция по законопроекту будет сформирована по итогам оценки регулирующего воздействия, которая проходит в настоящий момент, добавили в министерстве.

Ранее Минфин разработал и отправил на согласование законопроект, обязывающий клиники (организации и индивидуальных предпринимателей) предоставлять страховым компаниям по запросу информацию о застрахованном лице, в том числе содержащую врачебную тайну. Речь идет о подтверждении установления диагноза, факта получения травмы и установлении группы инвалидности. Давать страховщикам такую информацию клиники должны будут с письменного согласия застрахованного.

Страховым компаниям медицинские данные нужны для принятие решения о страховой выплате, а также для борьбы со страховым мошенничеством. По данным Всероссийского союза страховщиков, в 50% случаев клиники отказывают страховщикам в такой информации, что приводит к отказам в страховых выплатах клиентов и затягиванию сроков выплат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Часть декоративной лепнины упала со здания в центре Москвы
3
МИД Украины: в Ватикане обсуждались "антицерковные" законы при участии посла
4
Самый большой корабль Украины сломался сразу после ремонта
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Хуснуллин: проработка 300 стартовых площадок идет в рамках подготовки к реновации
7
Источник: посол Украины вызван в Ватикан для разъяснений "антицерковных законов"
Темы дня
Загрузка...
Реклама