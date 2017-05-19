МЭР предлагает брать со страховщиков деньги за доступ к врачебной тайне

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) России согласовало законопроект Минфина о доступе страховых компаний к сведениям о застрахованных, составляющим врачебную тайну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

При этом в ведомстве считают, что использование страховщиками инфраструктуры, применяемой для предоставления госуслуг, должно осуществляться на возмездной основе.

"В качестве рекомендации министерством было отмечено, что реализация модели коммерческой эксплуатации инфраструктуры электронного правительства должна осуществляться с компенсацией расходов, возникающих в связи с увеличением нагрузки на нее и ведомственные информационные системы", - сказали в Минэкономразвития. Окончательная позиция по законопроекту будет сформирована по итогам оценки регулирующего воздействия, которая проходит в настоящий момент, добавили в министерстве.

Ранее Минфин разработал и отправил на согласование законопроект, обязывающий клиники (организации и индивидуальных предпринимателей) предоставлять страховым компаниям по запросу информацию о застрахованном лице, в том числе содержащую врачебную тайну. Речь идет о подтверждении установления диагноза, факта получения травмы и установлении группы инвалидности. Давать страховщикам такую информацию клиники должны будут с письменного согласия застрахованного.

Страховым компаниям медицинские данные нужны для принятие решения о страховой выплате, а также для борьбы со страховым мошенничеством. По данным Всероссийского союза страховщиков, в 50% случаев клиники отказывают страховщикам в такой информации, что приводит к отказам в страховых выплатах клиентов и затягиванию сроков выплат.