Посол Турции в РФ не исключил участия министра экономики республики в Петербургском форуме

В РПЦ настаивают на нецелесообразности референдума о судьбе Исаакиевского собораОбщество 19 мая, 18:51
Колумбийский велогонщик Гавирия выиграл 13-й этап многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 19 мая, 18:46
В Севастополе в ноябре установят памятник примирения в Гражданской войнеОбщество 19 мая, 18:44
Кто хозяин: решит ли "лесная амнистия" проблему спорных земельОбщество 19 мая, 18:40
Стоимость авиабилетов из Красноярска в Хатангу снизится на 20%Общество 19 мая, 18:39
Кононов сменит Рахимова на посту главного тренера "Терека" по окончании сезонаСпорт 19 мая, 18:34
"Ночь Музеев" пройдет в прямом эфире "ВКонтакте"Культура 19 мая, 18:34
Купер: сборная Канады не думает о плохом сценарии в полуфинале ЧМ по хоккею с россиянамиСпорт 19 мая, 18:32
Пластик будут утилизировать по технологии переработки телевизоровСоциальная ответственность 19 мая, 18:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз не исключил, что делегацию республики на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) возглавит министр экономики Турции Нихат Зейбекчи. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах IX Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир".
"Мы получили приглашение, - сказал он. - Я пока не знаю, кто возглавит нашу делегацию. Возможно, приедет министр экономики".
Посол отметил, что Зейбекчи также планировал принять участие в казанском форуме, однако в последний момент был вынужден отменить свой визит. "Но его сердце здесь", - заверил дипломат.
По словам Дириоза, представители турецкого бизнеса принимают активное участие в IX Международном экономическом саммите. "На форуме были подписаны два соглашения", - сообщил он, добавив, что Республика Татарстан является одним из ключевых получателей турецких инвестиций в РФ. "Из $10 млрд турецких инвестиций в экономику России $2 млрд были вложены в этот регион", - пояснил он.
ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике".