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Посол Турции в РФ не исключил участия министра экономики республики в Петербургском форуме

Экономика и бизнес
19 мая, 17:46 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 19, мая. /ТАСС

Отмечается, что Нихат Зейбекчи также планировал принять участие в казанском форуме, однако в последний момент был вынужден отменить свой визит

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КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз не исключил, что делегацию республики на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) возглавит министр экономики Турции Нихат Зейбекчи. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах IX Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир".

"Мы получили приглашение, - сказал он. - Я пока не знаю, кто возглавит нашу делегацию. Возможно, приедет министр экономики".

Посол отметил, что Зейбекчи также планировал принять участие в казанском форуме, однако в последний момент был вынужден отменить свой визит. "Но его сердце здесь", - заверил дипломат.

По словам Дириоза, представители турецкого бизнеса принимают активное участие в IX Международном экономическом саммите. "На форуме были подписаны два соглашения", - сообщил он, добавив, что Республика Татарстан является одним из ключевых получателей турецких инвестиций в РФ. "Из $10 млрд турецких инвестиций в экономику России $2 млрд были вложены в этот регион", - пояснил он.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике".

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ПМЭФ-2017 Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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