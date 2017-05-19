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Совет директоров "Газпрома" предложил не выплачивать вознаграждение за 2016 год Улюкаеву

Экономика и бизнес
19 мая, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Соответствующее предложение внесено на рассмотрение годового собрания акционеров, которое состоится 30 июня

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" одобрил предложение о невыплате вознаграждения члену совета, бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Соответствующее предложение внесено на рассмотрение годового собрания акционеров, которое состоится 30 июня.

При этом председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков за свою работу в совете в 2016 году получит вознаграждение в размере 31,090 млн рублей против 26,073 млн рублей за 2015 год. Заместителю председателя совета директоров Алексею Миллеру предложено выплатить вознаграждение в размере 30,162 млн рублей против 25,207 млн рублей годом ранее.

Кроме того, главы комитета совета директоров по аудиту и вознаграждениям может получить 27,688 млн рублей (22,182 млн рублей за 2015 год), а члены комитета - по 21,457 млн рублей. Членам совета директоров "Газпрома", не осуществляющим дополнительные функции в совете директоров, выплаты составят по 25,523 млн рублей против 20,88 млн рублей годом ранее.

Как сообщалось ранее, Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 г. при получении $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". По данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей "Роснефти". Улюкаеву предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, с вымогательством и в особо крупном размере").

15 ноября президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра экономического развития в связи с утратой доверия. В настоящее время бывший министр находится под домашним арестом.

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