Кудрин: РФ нужно прожить 2-3 года с инфляцией 3-4%, тогда наступит новая эра

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Вероятность достижения инфляции в 2,9% к концу 2017 года, как прогнозировало Минэкономразвития, есть, но ориентироваться на этот показатель не стоит.
Об этом заявил журналистам глава ЦСР и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.
По его оценке, к концу года инфляция будет близка к 4%.
"Как только мы 2-3 года продержимся с инфляцией 3-4%, наступит новая эра в финансах страны. На более длительный срок начнут давать кредиты, постепенно появятся длинные деньги. Они появляются в той экономике, где бизнес и финансовый сектор уверен, что Центробанк умеет держать инфляцию на низком уровне много лет", - сказал Кудрин.
Он подчеркнул, что инфляция - регулируемый показатель, который зависит от действий ЦБ.
По оценке Кудрина, при инфляции в 4% или чуть ниже в течение 3-4 лет процентные ставки по кредитам опустятся до 6% и ниже, что откроет для России новые инвестиционные возможности.
На этой неделе Минэкономразвития опубликовало прогноз, согласно которому при сохранении текущего обменного курса рубля до конца года инфляция в декабре может опуститься до 2,9%.