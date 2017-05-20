BMW увеличила производство на северо-востоке Китая до 450 тыс. автомобилей в год

ПЕКИН, 20 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Германский автопроизводитель BMW запустил в городе Шэньяне (административный центр северо-восточной провинции Ляонин) новую производственную площадку, благодаря которой мощность уже существующего китайского завода компании составит 450 тыс. машин в год. Об этом сообщил информационный порта "Чжунго синьвэньван".

Инвестиции в проект составили 7,6 млрд юаней (свыше $1,1 млрд). На новом индустриальном объекте будет осуществляться "отверточная" сборка. Несмотря на отсутствие полного производственного цикла, в непосредственной досягаемости от площадки BMW находится завод по производству двигателей, а также научно-исследовательский центр. Это свидетельствует о наличии солидной базы для дальнейшей локализации автомобилей.

Новый конвейер оборудован в соответствии с последними техническими требованиями германской корпорации. Ожидается, что данный объект позволит ей существенно укрепить позиции в КНР, выступающей в качестве крупнейшего рынке для сбыта продукции BMW. Вплоть до настоящего момента на заводе в Шэньяне осуществлялся выпуск четырех моделей - BMW 3, BMW 5 Li, BMW X1 и BMW 2, в объеме 300 тыс. штук в год. Это более чем 12% от глобального выпуска автомобилей компании.

BMW начала производить автомобили в Шэньяне с 2003 года. На первом этапе с конвейера китайского завода ежегодно сходило лишь несколько тысяч машин, а в 2016 году он работал на пределе мощностей, выпустив 316 тыс. машин.