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Saudi Aramco подпишет соглашения с компаниями из США на $50 млрд

Экономика и бизнес
20 мая, 11:49 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Saudi Aramco планирует заключить соглашения с по меньшей мере 10 компаниями из США во время визита главы американской администрации в Эр-Рияд

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco планирует подписать 13 соглашений с партнерами из США на 50 млрд долларов. Об этом в комментарии телеканалу Al Arabiya сообщил исполнительный директор компании Амин ан-Насер.

"Подписание соглашений ожидается сегодня вечером в присутствии президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда", - приводит слова ан-Насера телеканал. Он уточнил, что общая сумма сделки составит 185 млрд саудовских риалов ($50 млрд).

По информации источников телеканала, Saudi Aramco планирует заключить соглашения с по меньшей мере 10 компаниями из США во время визита главы американской администрации в Эр-Рияд. Речь идет, в частности, о корпорации General Electric  и крупнейших мировых нефтесервисные компаниях - Schlumberger и Halliburton.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд - это первая остановка в его дебютном зарубежном турне. В столичном аэропорту хозяина Белого дома встретил король Саудовской Аравии. Во время визита ожидается подписание двусторонних соглашений, в том числе в области экономики.

21 мая Трамп примет участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт, а затем в расширенных переговорах, к которым присоединятся лидеры других арабских и исламских государств.

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