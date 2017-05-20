Все участники готовы продлить ограничения на добычу нефти еще на девять месяцев

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что все участники соглашения ОПЕК и стран вне картеля о сокращении добычи нефти согласны на продление договоренностей еще на девять месяцев. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Все, с кем я говорил, дали понять, что пролонгация на девять месяцев - мудрое решение. Продлевать согласны все", - сказал министр.
Недавно российский министр энергетики Александр Новак совместно с аль-Фалехом сообщили, что Россия и Саудовская Аравия готовы продлить свое участие в сделке по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года. Министры заверили, что будут рекомендовать продлить соглашение с общим объемом сокращений добычи в размере 1,8 млн баррелей в день на встрече всех участников 24-25 мая в Вене.