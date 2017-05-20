Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Все участники готовы продлить ограничения на добычу нефти еще на девять месяцев

Экономика и бизнес
20 мая, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех отметил, что участники сделки назвали пролонгацию мудрым решением

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что все участники соглашения ОПЕК и стран вне картеля о сокращении добычи нефти согласны на продление договоренностей еще на девять месяцев. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Все, с кем я говорил, дали понять, что пролонгация на девять месяцев - мудрое решение. Продлевать согласны все", - сказал министр.

Недавно российский министр энергетики Александр Новак совместно с аль-Фалехом сообщили, что Россия и Саудовская Аравия готовы продлить свое участие в сделке по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года. Министры заверили, что будут рекомендовать продлить соглашение с общим объемом сокращений добычи в размере 1,8 млн баррелей в день на встрече всех участников 24-25 мая в Вене.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В интернете появилось видео драки россиянина с мексиканцами в Канкуне
2
Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранности мощей Николая Угодника
3
Порошенко объявил об отправке в Донбасс танков Т-80
4
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
5
В Москве задержана няня, похитившая 3 млн рублей
6
В Москве задержан водитель такси, который увез мужчину, кричавшего "Аллах Акбар"
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама