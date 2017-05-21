Воробьев: число обманутых дольщиков в Подмосковье к концу года сократится с 5 до 3 тысяч

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Число обманутых участников долевого строительства жилья в Подмосковье сократится с 5 до 3 тысяч человек к концу года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1".

"Сегодня их 5 тысяч, к концу года должно остаться, я думаю, максимум 3 тысячи. Постараемся меньше", - сказал Воробьев. "Мы ставим под загрузку тех строителей, которые строят сегодня новые микрорайоны, они берут на себя нагрузку часто мошенников, которые просто кинули людей, и закрываем эту проблему, проблему обманутых дольщиков, достраиваем объект", - добавил он.

Воробьев отметил, что незаконченные объекты строительства региону "обходятся в копеечку". "Те, кто бросают стройки, меньше всего думают о детском садике, школе и поликлинике. Это печальное явление, но сегодня, я очень надеюсь, мы близки к тому, чтобы практически свести его на нет", - заключил он.