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Воробьев: число обманутых дольщиков в Подмосковье к концу года сократится с 5 до 3 тысяч

Экономика и бизнес
21 мая, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Губернатор Московской области отметил, что незаконченные объекты строительства региону "обходятся в копеечку"

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Число обманутых участников долевого строительства жилья в Подмосковье сократится с 5 до 3 тысяч человек к концу года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1".

"Сегодня их 5 тысяч, к концу года должно остаться, я думаю, максимум 3 тысячи. Постараемся меньше", - сказал Воробьев. "Мы ставим под загрузку тех строителей, которые строят сегодня новые микрорайоны, они берут на себя нагрузку часто мошенников, которые просто кинули людей, и закрываем эту проблему, проблему обманутых дольщиков, достраиваем объект", - добавил он.

Воробьев отметил, что незаконченные объекты строительства региону "обходятся в копеечку". "Те, кто бросают стройки, меньше всего думают о детском садике, школе и поликлинике. Это печальное явление, но сегодня, я очень надеюсь, мы близки к тому, чтобы практически свести его на нет", - заключил он.

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