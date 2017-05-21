Орешкин: встреча министров торговли стран АТЭС в Ханое не принесла прорывов для РФ

ХАНОЙ, 21 мая. /ТАСС/. Встреча министров торговли стран - участниц организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которая в воскресенье завершилась во Вьетнаме, не принесла для России прорывных решений, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Она не принесла никаких прорывов. Мы в очередной раз заявили о тех приоритетах, которые мы считаем важными: это и развитие удаленных территорий, и вопросы безопасности торговли, безопасности экономического роста в широком смысле этого слова. Будем, естественно, и повестку свою здесь отстаивать, и присоединяться к другим инициативам, которые будут", - сказал он.

Министр подчеркнул, что для РФ важно двигаться по пути расширения рынков сбыта, доступных для российских компаний. "Поэтому наша идея о том, что ВТО является базовой организацией и должна способствовать обеспечению равноправия в мировой торговле, остается неизменной", - отметил он.

Как правило, по итогам министерской встречи стран АТЭС принимается совместное заявление министров. Существенная часть заявления касается многосторонней торговой системы. В этом году было принято решение разделить итоговое заявление на две части: согласованную всеми министрами и председательскую часть, не требующую согласования.

В заявлении председателя зафиксированы все вопросы, которые обсуждались на встрече. Министерская часть заявления включает только те вопросы, по котором удалось достичь договоренностей. В связи с политикой США, в эту часть заявления не вошел вопрос, касающийся создания Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, что является важным вопросом для стран АТЭС.

В начале этого года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Торговый договор предполагает полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соглашение подписано Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Чили и Японией. На долю стран, входящих в ТТП, приходится почти 40% мирового ВВП и более четверти оборота мировой торговли.

Ранее Орешкин заявлял, что позиция США в сфере мировой торговли замедляет процесс подготовки к министерской конференции стран - участниц Всемирной торговой организации (ВТО), которая проходит раз в два года и в декабре этого года состоится в Аргентине. По его словам, США "не очень поддерживают" общие принципы ВТО как многосторонней организации, которая определяет облик мировой торговли, сопутствует снятию ограничений и барьеров, движению к свободной торговле.