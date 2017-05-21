Вьетнам придает первостепенное значение развитию связей с Россией

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ХАНОЙ, 21 мая. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Развитие отношений с Россией входит в число приоритетов внешней политики Вьетнама. Об этом заявил президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Дай Куанг на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным.
"Вьетнам придает важное значение укреплению и дальнейшему развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией. Мы высоко оцениваем достигнутые результаты сотрудничества с РФ, особенно в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - отметил глава вьетнамского государства.
По его словам, двусторонний товарооборот по итогам 2016 года составил $2,7 млрд, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом. За первые четыре месяца текущего года вьетнамско-российская торговля продолжила демонстрировать уверенный рост, увеличившись на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это дает основания полагать, что стороны смогут реализовать намеченную ранее цель - к 2020 году довести ежегодный объем товарооборота до $10 млрд.
Чан Дай Куанг указал, что Ханою и Москве следует максимально эффективно использовать возможности, которое дает соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) в целях содействия развитию торговли товарами и услугами между СРВ и РФ, а также двусторонним инвестициям. Он подтвердил, что Вьетнам продолжит создавать благоприятные условия для работы на территории СРВ российского бизнеса, в том числе в сферах энергетики, добычи нефти и газа и сборки автомобилей. "Мы готовы обеспечить все необходимые условия для участия РФ в ключевых проектах развития инфраструктуры и энергетики в СРВ", - подчеркнул вьетнамский лидер.
Глава Минэкономразвития РФ в свою очередь подтвердил, что Россия заинтересована в наращивании торгово- экономического и инвестиционного сотрудничества с Вьетнамом. РФ продолжит тесное взаимодействие с вьетнамской стороной с тем, чтобы наиболее результативно реализовать на практике возможности соглашения о ЗСТ между ЕврАзЭС и Вьетнамом, заверил Орешкин.