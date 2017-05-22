Jeep отзывает в РФ почти 9 тыс. Grand Cherokee

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. ООО "ЭфСиЭй РУС" - российский дилер Jeep - отзывает в России 8890 внедорожников модели Grand Cherokee, реализованных с сентября 2014 г. по апрель 2016 г. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
"Причиной отзыва автомобилей является электронный селектор автоматической коробки передач переключения (АКПП), который может допускать движение автомобиля, если его двигатель оставлен работающим, а стояночный тормоз не включен и рычаг селектора автоматической коробки передач не переведен в положение "Park" до того, как водитель покинул автомобиль", - отмечается в сообщении.
На указанных автомобилях будет установлено новое программное обеспечение, включающее в себя функцию "Auto Park", не позволяющее водителю покинуть свой автомобиль, не переведя рычаг селектора АКПП в положение "Park". Кроме того, в руководство по эксплуатации автомобиля также будет вклеена дополнительная страница с описанием новой функции.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.