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Jeep отзывает в РФ почти 9 тыс. Grand Cherokee

Экономика и бизнес
22 мая, 9:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Причиной отзыва стали проблемы с коробкой передач внедорожника

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Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee

© AP Photo/Ross D. Franklin

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. ООО "ЭфСиЭй РУС" - российский дилер Jeep - отзывает в России 8890 внедорожников модели Grand Cherokee, реализованных с сентября 2014 г. по апрель 2016 г. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва автомобилей является электронный селектор автоматической коробки передач переключения (АКПП), который может допускать движение автомобиля, если его двигатель оставлен работающим, а стояночный тормоз не включен и рычаг селектора автоматической коробки передач не переведен в положение "Park" до того, как водитель покинул автомобиль", - отмечается в сообщении.

На указанных автомобилях будет установлено новое программное обеспечение, включающее в себя функцию "Auto Park", не позволяющее водителю покинуть свой автомобиль, не переведя рычаг селектора АКПП в положение "Park". Кроме того, в руководство по эксплуатации автомобиля также будет вклеена дополнительная страница с описанием новой функции.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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