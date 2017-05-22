МЭР оценило влияние будущих переговоров в Вене на рубль и дефицит бюджета

ХАНОЙ, 22 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ пересмотрит некоторые показатели макроэкономического прогноза на 2017 год в случае положительного решения по продлению соглашения по сокращению добычи нефти, в том числе прогнозы по инфляции на конец года, обменному курсу и дефициту бюджета. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

ОПЕК, Россия и ряд других независимых стран-производителей обсудят на встрече в Вене 25 мая вопрос о продлении соглашения по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев. Как сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, все участники действующей сделки уже предварительно согласились продолжить ограничение добычи до марта 2018 года. Ранее он также говорил, что обсуждается пролонгация с текущей квотой сокращения в 1,8 млн баррелей от октября 2016 года.

Саудовский министр, а также глава Минэнерго РФ Александр Новак не раз заявляли, что продление действия текущих договоренностей необходимо для снижения глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней. Новое соглашение позволит достичь этой цели к концу 2017 года, отмечали министры.

"Для прогноза это (продолжение действия соглашения - прим. ТАСС) будет означать более высокую среднегодовую цену на нефть. В этой части мы уже идем чуть выше того прогноза, который мы имеем. Соответственно - в целом чуть более крепкий рубль в рамках тех оценок, о которых говорили ранее, соответственно - более высокая вероятность того, что инфляция отклонится вниз от базового прогноза, который сейчас 3,8%", - сказал Орешкин.

Глава Минэкономразвития РФ напомнил, что макропрогноз будет пересмотрен в июне, при этом кардинального изменения показателей не будет.

Рубль крепче, дефицит меньше

Снижение инфляции ниже целевого уровня в 4%, в свою очередь, подтолкнет Центральный банк РФ к более агрессивному снижению ключевой ставки, считает Орешкин. "Да, это, конечно, откроет больше возможностей, и большее давление на ЦБ в сторону снижения ставок будет оказываться", - заявил он, отвечая на вопрос о том, придется ли ЦБ более агрессивно снижать ставку в случае продления соглашения о сокращении добычи и при снижения инфляции прогнозных 3,8%.

Что касается обменного курса на конец 2017 года, то, по словам министра экономического развития, с большей вероятностью он достигнет уровня 62-63 руб. за доллар в случае, если соглашение по сокращению добычи нефти будет продлено. "У нас было два графика прогноза - базовый со снижением цены на нефть до $40 к концу года, инфляцией в 3,8% и ослаблением рубля до 68 рублей за доллар к концу года. Был вариант с инфляцией в 2,9%. Соответственно, если мы идем по более высокой нефти, у нас рубль соответственно не 68 рублей, а может 62-63 рубля при текущих ценах на нефть - мы идем ближе к этим значениям", - сказал он.

По его словам, дефицит бюджета 2017 года при продлении соглашения ОПЕК может опуститься ниже 2% ВВП в связи с повышением цен на нефть. "Дефицит бюджета может ниже 2% оказаться. Нефть идет выше, и доходы от нефти и газа будут выше", - добавил Орешкин.

18 мая правительство РФ одобрило предложенные Минфином поправки в бюджет 2017 г., которые предполагают более высокие доходы, а также более низкий дефицит бюджета за счет роста цен на нефть выше ожидаемого уровня в $40 за баррель Urals.

По словам министра финансов Антона Силуанова, Минфин заложил в бюджетные поправки корректировку цены на нефть с $40 до 45,6 за баррель Urals. В результате такой переоценки заложенная в бюджете на 2017 г. прогнозируемая инфляция снижена до 3,8% с 4%, плановый дефицит федерального бюджета предлагается уменьшить на 30,1% - до 1,924 трлн руб. с 2,753 трлн руб. (или с 3,2% до 2,1% ВВП), а прогнозируемый размер ВВП РФ в 2017 г. повысить на 6,2% - до 92,19 трлн руб. с 86,806 трлн руб.