Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суды арестовали акции двух заводов, принадлежащих совладельцу Внешпромбанка Беджамову

Экономика и бизнес
22 мая, 14:17 дата обновления: 22 мая, 14:20 UTC+3

Обеспечительные аресты наложены на акции Рузаевского и Буньковского стекольных заводов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Столичные суды наложили обеспечительные аресты на акции двух стекольных заводов в России, принадлежащих обвиняемому в хищении 1 млрд рублей экс-руководителю Внешпромбанка Георгию Беджамову. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

"Хамовнический суд Москвы арестовал 100% акций Рузаевского стекольного завода в Мордовии, а Мещанский суд арестовал 100% акций Буньковского экспериментального стекольного завода. Из этих 100% около 30% принадлежат Беджамову. Однако свидетели указывают, что остальная часть акций оформлена на лиц, номинально владеющих ими в пользу обвиняемого", - рассказал источник.

Кроме того, по его словам, Тверской суд Москвы арестовал недвижимое и движимое имущество заводов, включая дорогостоящее оборудование. "Арестованное имущество передано на ответственное хранение третьему лицу - представителю ООО "Техноком", - добавил источник.

Смотрите также

МВД Британии не опровергает и не подтверждает получение запроса на выдачу Беджамова

Интерпол прекратил розыск совладельца Внешпромбанка Беджамова, обвиняемого в мошенничестве

Георгий Беджамов лишен поста в Международной федерации бобслея и скелетона

"По закону они могли арестовать его имущество, либо имущество заводов, если оно приобретено в результате совершения преступления, если имущество использовалось либо предназначалось к использованию финансирования организованной преступной группы и если это имущество использовалось в качестве орудия преступления", - пояснил он.

Беджамов, обвиняемый в хищении почти 1 млрд руб., был заочно арестован и объявлен в международный розыск МВД РФ. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

Он был задержан полицией Монако в середине апреля 2016 года и арестован до решения вопроса о его экстрадиции. Однако Апелляционный суд Монако отказался выдавать Беджамова. В конце сентября 2016 года министерство юстиции княжества сообщило, что князь Монако Альбер II поддержал решение суда, после чего Беджамов был отпущен.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
2
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
3
Россия и Турция подписали заявление о снятии ограничений в торговле
4
Суд обязал взыскать с Киркорова 499 тыс. рублей за долг по кредиту
5
Ребенок погиб после падения с качелей на площадке в Подмосковье
6
В Кузбассе девочка выпрыгнула с зонтиком с четвертого этажа, подражая героине фильма
7
Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама