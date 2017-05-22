Суды арестовали акции двух заводов, принадлежащих совладельцу Внешпромбанка Беджамову

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Столичные суды наложили обеспечительные аресты на акции двух стекольных заводов в России, принадлежащих обвиняемому в хищении 1 млрд рублей экс-руководителю Внешпромбанка Георгию Беджамову. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

"Хамовнический суд Москвы арестовал 100% акций Рузаевского стекольного завода в Мордовии, а Мещанский суд арестовал 100% акций Буньковского экспериментального стекольного завода. Из этих 100% около 30% принадлежат Беджамову. Однако свидетели указывают, что остальная часть акций оформлена на лиц, номинально владеющих ими в пользу обвиняемого", - рассказал источник.

Кроме того, по его словам, Тверской суд Москвы арестовал недвижимое и движимое имущество заводов, включая дорогостоящее оборудование. "Арестованное имущество передано на ответственное хранение третьему лицу - представителю ООО "Техноком", - добавил источник.

"По закону они могли арестовать его имущество, либо имущество заводов, если оно приобретено в результате совершения преступления, если имущество использовалось либо предназначалось к использованию финансирования организованной преступной группы и если это имущество использовалось в качестве орудия преступления", - пояснил он.

Беджамов, обвиняемый в хищении почти 1 млрд руб., был заочно арестован и объявлен в международный розыск МВД РФ. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

Он был задержан полицией Монако в середине апреля 2016 года и арестован до решения вопроса о его экстрадиции. Однако Апелляционный суд Монако отказался выдавать Беджамова. В конце сентября 2016 года министерство юстиции княжества сообщило, что князь Монако Альбер II поддержал решение суда, после чего Беджамов был отпущен.