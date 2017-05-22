Предприятия ЯНАО погасили 210 млн рублей долгов по зарплате с начала 2017 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) погасили перед работниками 210 млн долгов по заработной плате с начала 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Объем задолженности по заработной плате организаций, работающих на территории ЯНАО, с начала года сократился на 210 млн рублей. Новых организаций-должников на территории округа в этот период не появилось. Общий объем задолженности по зарплате на данный момент составляет около 500 млн рублей, большинство организаций, а это 75% на данный момент находится в стадии банкротства", - приводит пресс-служба слова замгубернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

По данным властей, более 90% компаний-должников относятся к строительному сектору, которые занимаются возведением инфраструктуры и объектов топливно- энергетического комплекса.

"О графике ликвидации долга перед своими сотрудниками отчитался директор "Ямалспецстроя" Михаил Ратников. По его словам, до конца мая компания выплатит работникам 23 млн рублей задолженности. Также текущую информацию об объеме задолженности и графике ее погашения властям представили компании "Энергогазстрой" (бывший "Русгазстрой"), "Уренгойгорстроймонтаж" и "Горстроймонтаж", "Арктикстроймост", - уточнили в пресс-службе.