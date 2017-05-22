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Итальянцы планируют открыть в Калмыкии производство сыров

Экономика и бизнес
22 мая, 15:08 UTC+3 ЭЛИСТА ЭЛИСТА 22, мая. /ТАСС

Итальянские бизнесмены также планируют заложить в Калмыкии фруктовый сад

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЭЛИСТА, 22 мая. /ТАСС/. Бизнесмены из Италии намерены запустить производство знаменитых итальянских сыров в Калмыкии из местного молока. Строительство цеха должно начаться уже в этом году в Городовиковском районе республики, сообщили  ТАСС в региональном министерстве экономики и торговли.

"Бизнесмены из Венето (область в Италии - прим. ТАСС) вместе со своим технологом уже ездили в Городовиковск, там из местного молока они произвели сыры и остались очень довольны качеством. После этого они приняли решение наладить здесь производство. Сейчас идет регистрация совместного итало-калмыцкого предприятия "Агро-Венеция", после чего начнется активная фаза реализации проекта. К строительству цеха планируют приступить в этом году, мощности предприятия пока определяются", - сказали в министерстве, не уточнив сумму инвестиций в проект.

В ведомстве заметили, что в Городовиковском районе развито именно молочное животноводство, поэтому молока для производства сыров будет достаточно. Кроме того, район граничит с Ростовской областью и Ставропольским краем, где также развита молочная отрасль. Пока проект будет реализовываться, в Калмыкии останется итальянский технолог, который в течение года будет обучать местных производителей практическим навыкам сыроварения. Данное производство станет первым совместным проектом Калмыкии и Италии, власти республики уже пообещали оказать ему содействие и поддержку.

Кроме того, по данным министерства, итальянские бизнесмены также планируют заложить в Калмыкии и фруктовый сад - 1,5 тыс. саженцев уже переданы местному предпринимателю.

Представительная делегация из Италии впервые посетила Калмыкию в октябре прошлого года. Тогда республика представила гостям 19 проектов в сфере сельского хозяйства и туризма, были проведены тематические круглые столы в формате "business to business". В апреле этого года уже делегация из Калмыкии посетила Италию во главе с министром экономики и торговли республики Зоей Санджиевой.

По данным минсельхоза Калмыкии, в регионе насчитывается более 3 тыс. сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств - производителей мяса, а также 32 племенных организаций по разведению крупного рогатого скота (КРС), в том числе пять племенных заводов. Калмыцкая порода крупного рогатого скота считается одной из лучших в России и одной из древнейших в мире. Поголовье КРС в Калмыкии за пять лет возросло с 332 тыс. до 535 тыс. голов, прирост составил более 61%.

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