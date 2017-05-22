Эксперты Минфина РФ выявили неэффективное использование бюджетных средств в Удмуртии

ИЖЕВСК, 22 мая. /ТАСС/. Рабочая группа Минфина РФ в ходе проверки выявила неэффективное использование бюджетных средств в Удмуртии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Проверка прошла на прошлой неделе. Она затронула 13 крупных министерств и ведомств республики. Основная претензия федерального центра в том, что при устойчивой доходной базе в Удмуртии неэффективно расходуются бюджетные средства", - отметили в пресс-службе.

Проверяющие отметили ряд основных проблемных моментов. По мнению экспертной группы, "в республике раздута сеть органов государственной власти, подведомственных учреждений, функции в которых очень часто дублируются". В регионе также необходимо пересмотреть систему социальных выплат на предмет нуждаемости и адресности, а также привести в порядок кадастровую оценку имущества и земельных участков - "по отдельным направлениям она значительно занижена".

Неэффективное использование бюджетных средств специалисты Минфина выявили по таким направлениям, как дорожное хозяйство, предоставление субсидий юридическим лицам и строительство. "В частности, в регионе имеется около 700 незавершенных объектов строительства, по которым идет распыление бюджетных денег и наблюдается увеличение их стоимости", - уточнили в пресс-службе.

Результатом работы экспертной группы Минфина станет подготовка конкретного плана действий по финансовому оздоровлению республики. "По предварительным результатам, первая задача, которую необходимо решить, это еще раз внимательно посмотреть на организационно-штатную структуру аппарата госслужащих. Мы здесь уверенно лидируем в Приволжском федеральном округе по количеству чиновников на 1 тыс. населения и одни из лидеров в России", - сказал журналистам итоги проверки врио главы Удмуртии Александр Бречалов.